Harga Emas Antam Turun Rp11.000, Buyback Anjlok Rp78.000!

JAKARTA - Harga emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun. Harga emas Antam hari ini turun Rp11.000 menjadi Rp2.500.000 dari harga sebelumnya Rp2.511.000 per gram. Harga emas Antam sudah turun empat hari berturut-turut.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, harga buyback anjlok Rp78.000 menjadi Rp2.145.000 dari harga sebelumnya Rp2.223.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut daftar terbaru harga emas Antam hari ini, Jakarta, Jumat (20/11/2026):