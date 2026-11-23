Harga Emas Antam Naik Rp10.000, Kini Dibanderol Rp2.505.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp2.505.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.115.000 per gram pada hari ini, Senin (23/11/2026).

Dipantau dari laman Logam Mulia harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.302.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.505.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.950.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.400.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.300.000.