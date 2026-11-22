Harga Emas Antam Turun di Bawah Rp2,5 Juta per Gram, Ini Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Turun di Bawah Rp2,5 Juta per Gram, Ini Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun selama lima hari berturut-turut. Kini harga emas Antam dijual di bawah Rp2,5 juta per gram.

Tercatat, harga emas Antam turun mencapai Rp27.000 selama lima hari sejak perdagangan Selasa 17 November hingga Sabtu 21 November 2026.

Pada hari ini, Minggu (22/11/2026), harga emas Antam tidak mengalami perubahan alias stagnan usai turun Rp5.000 pada perdagangan kemarin.

Kini harga emas Antam dijual Rp2.495.000 per gram. Sementara buyback juga tetap Rp2.095.000 per gram usai turun Rp50.000 pada perdagangan kemarin.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut harga emas Antam pada perdagangan hari ini: