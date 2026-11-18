Harga Nikel RI Naik 4 Persen di November 2026, Emas Turun

Harga Nikel RI Naik 4 Persen di November 2026, Emas Turun (Foto: ESDM)

JAKARTA - Harga acuan nikel kembali naik pada paruh kedua November 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel sebesar USD15.596,88 per ton untuk periode 15-30 November 2026. Angka tersebut naik sekitar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/11/2026), HMA nikel pada paruh kedua November 2025 tercatat sebesar USD14.998,67 per ton. Dengan demikian, harga nikel saat ini meningkat USD598,21 per ton secara tahunan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode pertama November 2026, HMA nikel mengalami kenaikan USD118,21 per ton atau 0,76 persen dari sebelumnya USD15.478,67 per ton.

Selain nikel, kenaikan harga juga terjadi pada aluminium. HMA aluminium untuk paruh kedua November 2026 ditetapkan sebesar USD3.079,81 per ton, naik 1,08 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD3.046,90 per ton.

Secara tahunan, harga aluminium juga meningkat sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD2.847,17 per ton.

Sebaliknya, harga tembaga dan emas mengalami koreksi. HMA tembaga ditetapkan sebesar USD14.358,94 per ton, turun 1,30 persen dibandingkan periode pertama November 2026 yang mencapai USD14.547,67 per ton.

Meski terkoreksi secara dua mingguan, harga tembaga masih mencatatkan kenaikan sekitar 33 persen dibandingkan paruh kedua November 2025 yang sebesar USD10.782,53 per ton.