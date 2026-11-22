Makin Redup, Harga Emas Antam Diprediksi Turun Lagi ke Rp2,4 Juta per Gram

Makin Redup, Harga Emas Antam Diprediksi Turun Lagi ke Rp2,4 Juta per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas dunia diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan sepekan ke depan. Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memproyeksikan harga emas global akan bergerak di rentang USD3.307 hingga USD3.759 per troy ounce.

Menurut Ibrahim, pada penutupan perdagangan Sabtu pagi, harga emas dunia berada di posisi USD3.534 per troy ounce. Apabila tekanan jual berlanjut, harga emas berpotensi terkoreksi ke level USD3.417 per troy ounce pada pembukaan Senin (23/11/2026), bahkan dapat merosot lebih dalam menyentuh USD3.307 per troy ounce pada akhir pekan depan.

"Jadi ada indikasi bahwa harga emas dunia ini masih akan terus terkoreksi. Kalau seandainya naik pun juga naik untuk turun," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Sebaliknya, jika berbalik menguat, harga emas dunia diperkirakan mampu menanjak ke posisi USD3.649 per troy ounce pada Senin dan berlanjut menuju level USD3.759 per troy ounce pada Sabtu pagi pekan depan.

Sejalan dengan fluktuasi harga global, pergerakan harga emas batangan atau logam mulia di pasar domestik juga diprediksi berayun dalam rentang yang cukup lebar, yakni di kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,6 juta per gram sepanjang pekan depan.

Jika mengalami koreksi, harga logam mulia berpotensi turun ke level Rp2,5 juta per gram pada Senin dan melemah lebih lanjut hingga Rp2,4 juta per gram di akhir pekan.

Namun apabila harga emas dunia menguat, logam mulia berpeluang terkerek naik ke posisi Rp2.526.000 per gram pada Senin hingga mencapai Rp2,6 juta per gram pada Sabtu pagi.

"Jadi dalam pekan depan logam mulia itu kemungkinan di Rp2.400.000 per gram sampai di Rp2.600.000 per gram," ujarnya.

Ibrahim menjelaskan bahwa pergerakan harga emas saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor fundamental, mulai dari tensi geopolitik, dinamika politik Amerika Serikat (AS), arah kebijakan suku bunga bank sentral, hingga akumulasi cadangan emas oleh bank sentral global.

Dalam jangka pendek, pelaku pasar cenderung mengalihkan aset lindung nilai (safe haven) dari emas ke dolar AS sehingga menekan harga emas.

Meski demikian, prospek harga emas dalam jangka panjang dinilai tetap solid, salah satunya ditopang oleh tingginya permintaan dari bank sentral dunia.