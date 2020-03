JAKARTA - Harga minyak jatuh 5% akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB) dan membukukan kerugian mingguan kelima berturut-turut imbas virus corona.

Virus corona telah merusak permintaan minyak di tengah pemberian berbagai stimulus ekonomi oleh para pembuat kebijakan di seluruh dunia.

Kedua kontrak harga minyak turun hampir dua pertiga tahun ini disebabkan virus corona yang membuat kegiatan ekonomi dan memaksa permintaan dan penghematan bahan bakar besar-besaran oleh perusahaan minyak dan energi lainnya.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) harga minyak mentah Brent ditutup turun US1,41 atau 5,35% menjadi 24,93 per barel. Kontrak turun sekitar 8% dalam seminggu.

Sementara, harga minyak mentah AS turun USD1,09 atau 4,82% ke USD21,51 per barel. Selama sepekan, minyak mentah AS turun lebih dari 3%.

"Kami kehabisan amunisi untuk mendukung pasar," kata Direktur Energi Terbarukan di Mizuho di New York Bob Yawger.

"Pemerintah menggunakan semua peluru (stimulus) mereka minggu ini," katanya.

Sebelumnya, kelompok negara anggota G20 berjanji untuk menyuntikkan lebih dari USD5 triliun ke dalam ekonomi global untuk membatasi kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat coronavirus dan melakukan apa pun untuk mengatasi pandemi ini.

(dni)