JAKARTA - Pemerintah mengambil dua kebijakan baru untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di tengah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Pertama. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja di rumah (work from home) hingga 21 April 2020.

Kebijakan ini sebagai respons perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpanjangan masa work from home (WFH) bagi ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Masa pelaksanaan WFH bagi ASN diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 (dua puluh satu hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2020), dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada virtual press conference di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Kedua, PNS dilarang mudik. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan Menteri PANRB telah mengeluarkan surat edaran nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan keluar daerah atau kegiatan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN). "Jadi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini, ASN dilarang mudik pada Idul Fitri tahun ini," ujar dia, Menurut dia, larangan itu dalam rangka mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 seminimal mungkin. Pihaknya juga meminta ASN untuk memberikan edukasi mengenai agar tidak mudik. "Kita ingin ASN memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudik pada lebaran Idul Fitri Tahun ini," ungkap dia.

