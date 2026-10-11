Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Pensiun PNS hingga Bansos Langsung Ditransfer ke Rekening Mulai 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |11:22 WIB
Uang Pensiun PNS hingga Bansos Langsung Ditransfer ke Rekening Mulai 2027
Uang Pensiun PNS hingga Bansos Langsung Ditransfer ke Rekening Mulai 2027 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas cakupan mekanisme pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (government-to-person/G2P) ke rekening individual penerima untuk pembayaran uang pensiun serta penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem pembayaran ini sebelumnya telah sukses diterapkan pada penggajian PNS, TNI, Polri, dan tunjangan profesi guru.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, skema pembayaran uang pensiun secara langsung ke rekening masing-masing purnawirawan ditargetkan mulai dirancang untuk diimplementasikan pada 2027. Penerapan sistem ini mensyaratkan basis data pensiunan yang valid dan terintegrasi agar penyaluran tepat sasaran.

“Pensiunan kita idealnya, dan kita akan desain 2027, menerima uang pensiun langsung dari rekening kas umum negara,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa modernisasi sistem perbendaharaan negara melalui skema G2P bertujuan memangkas rantai pencairan manual sehingga pembayaran dana negara dapat ditransfer secara langsung kepada individu yang berhak.

Ke depan, Kemenkeu juga mendorong agar skema pembayaran langsung ini menjangkau seluruh penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial (perlinsos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Meskipun mayoritas masyarakat telah menerima bansos via rekening perbankan, Kemenkeu mencatat masih ada sebagian penerima yang mengandalkan pengambilan tunai di kantor pos. Pemerintah berkomitmen mengakselerasi kepemilikan rekening bagi masyarakat penerima manfaat.

“Esensi arahan Bapak Presiden untuk membuka rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama penerima perlinsos, menerima bantuan lewat rekening bank,” tegas Suahasil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244819/dpr-LS3j_large.jpg
Gaji PPPK Rp23 Triliun di 2027 Ditanggung APBN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241948/purbaya-fIOx_large.jpg
Purbaya Siapkan Rp31,1 Triliun, Status PPPK Paruh Waktu Jadi Pegawai Pemerintah Pusat 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241504/menpan_rb-XAoI_large.jpg
3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Hak Kepegawaian Korban Sudah Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237540/guru_jadi_pns-HSug_large.png
7 Fakta Guru PPPK Jadi PNS 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237302/guru-PDhf_large.jpg
Guru PPPK Jadi PNS, Anggaran Rp31 Triliun Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229132/gaji_pns-GUT0_large.jpeg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PNS Kejaksaan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement