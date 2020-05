JAKARTA - Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, produksi minyak mentah AS menurun selama pekan yang berakhir 8 Mei.

Menurut EIA, produksi minyak mentah AS rata-rata 11,6 juta barel per hari (b/d) minggu lalu, turun 300.000 b/d dari minggu sebelumnya dan turun 500.000 b/d saat ini tahun lalu.

Harga minyak AS jatuh pada perdagangan kemarin. Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun 49 sen menjadi mantap pada USD25,29 per barel di New York Mercantile Exchange.

Di sisi lain, impor dan ekspor minyak mentah AS menurun selama pekan yang berakhir 8 Mei. Impor minyak mentah AS rata-rata 5,4 juta barel per hari (b/d) minggu lalu, turun 321.000 b/d dari minggu sebelumnya, sementara ekspor minyak mentah rata-rata sekitar 3,5 juta b/d, turun sekitar 21.000 b/d dari minggu sebelumnya, menurut Laporan Status Minyak Mingguan.

Selama empat minggu terakhir, impor minyak mentah rata-rata sekitar 5,3 juta b/d, turun 1,9 juta b/d year on year, sementara ekspor minyak mentah rata-rata sekitar 3,3 juta b/d, naik sekitar 576.000 b/d year on year.

(kmj)