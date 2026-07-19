Harga Minyak Mentah Indonesia Turun di Juni 2026, Juli Bisa Lebih Murah!

Harga Minyak Mentah Indonesia Turun di Juni 2026, Juli Bisa Lebih Murah! (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juni 2026 sebesar USD83,45 per barel, turun dibandingkan ICP Mei 2026 yang berada pada level USD106,56 per barel.

Penurunan harga minyak mentah Indonesia ini mengikuti gejolak yang perlahan mulai mereda. Ketika jalur distribusi mulai kembali pulih dan pasokan global berangsur stabil, harga minyak mentah Indonesia ikut bergerak turun.

Penetapan ICP Juni tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 282.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, perkembangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan harga ICP selama Juni 2026.

"Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar USD22,50 per barel dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level USD106,56 per barel," kata Laode dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (19/7/2026).

"Penurunan ini secara umum dipengaruhi oleh tensi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang cenderung mereda sepanjang bulan Juni," sambungnya.

Menurutnya, selain meredanya ketegangan di Timur Tengah, gencatan senjata dan kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap turut memengaruhi pasar. Pembukaan jalur tersebut memperlancar pasokan minyak dunia dan menekan harga di pasar internasional.

Harga minyak turut dipengaruhi faktor fundamental pasar. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan permintaan minyak dunia tumbuh 1,1 juta barel per hari (bph), sementara OPEC+ kembali meningkatkan produksi.

Rusia berencana meningkatkan pasokan minyak untuk memenuhi target OPEC+ 2026. Kenaikan pasokan dan perlambatan permintaan menekan harga minyak dunia.

Secara rinci, perkembangan rata-rata harga minyak mentah utama pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026 adalah sebagai berikut:

- ICP minyak mentah Indonesia turun USD23,11 per barel, dari USD106,56 menjadi USD83,45 per barel.

- Brent di ICE turun USD18,73 per barel, dari USD103,71 menjadi USD84,98 per barel.

- WTI di Nymex turun USD16,11 per barel, dari USD98,51 menjadi USD82,41 per barel.

- Dated Brent turun USD21,42 per barel, dari USD107,55 menjadi USD86,13 per barel.

- Basket OPEC turun USD23,52 per barel, dari USD114,55 menjadi USD91,03 per barel berdasarkan data hingga 28 Juni 2026.