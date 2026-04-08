Harga Minyak Dunia Anjlok Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata AS-Iran

JAKARTA - Harga minyak dunia turun ke level USD100 per barel pada perdagangan Rabu (8/4/2026) waktu setempat. Harga minyak turun usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran selama dua minggu

Gencatan senjata dengan Iran dilakukan agar Selat Hormuz segera kembali dibuka secara aman.

Harga minyak Brent turun USD14,84 atau 13,6% menjadi USD94,43 per barel dan minyak WTI turun USD16,13 atau 14,3% menjadi USD96,82 per barel pada pukul 00.23 GMT. Demikian seperti dilansir Reuters.

Gencatan senjata yang diumumkan Trump ini terjadi sesaat sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz, jalur 20% minyak dunia melintas.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump umumkan gencatan senjata selama dua minggu terhadap Iran. Hal ini menandakan, ancamannya bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini" jika Teheran tidak mematuhi tuntutannya masih belum akan terealisasi.