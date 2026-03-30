Harga Minyak Dunia Tembus USD116 per Barel Usai Iran Hadapi Invasi Darat AS

JAKARTA - Harga minyak dunia melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua minggu. Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Senin pagi naik lebih dari 3 persen mencapai lebih dari USD116 per barel.

Kenaikan terbaru ini membawa harga minyak patokan internasional tersebut ke titik tertinggi sejak 19 Maret, ketika sempat menyentuh USD119 per barel.

Lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah Iran siap menghadapi invasi darat AS. Ketua parlemen Iran memperingatkan bahwa Teheran sedang menunggu kedatangan pasukan AS untuk membakar mereka dan menghukum sekutu regional mereka. Demikian seperti dilansir Aljazeera, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Peringatan Teheran muncul ketika konflik semakin memburuk selama akhir pekan, dengan Houthi yang didukung Iran meluncurkan rudal ke Israel untuk pertama kalinya dalam perang, dan Israel memperluas invasinya ke Lebanon selatan.

Indeks saham utama Asia anjlok tajam pada perdagangan pagi, dengan Nikkei 225 Jepang dan KOSPI Korea Selatan sama-sama turun lebih dari 4 persen pada pukul 1:30 GMT.

Penutupan Selat Hormuz secara efektif oleh Iran sebagai balasan atas serangan AS-Israel telah mengganggu sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global, menjerumuskan dunia ke dalam krisis energi terbesar dalam beberapa dekade.

Harga minyak telah naik hampir 60 persen sejak awal perang, mendorong kenaikan harga bahan bakar di seluruh dunia dan memaksa banyak negara untuk mengadopsi langkah-langkah darurat untuk menghemat energi.

Para analis telah memperingatkan bahwa harga minyak kemungkinan akan terus naik kecuali lalu lintas maritim kembali ke tingkat normal di selat tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran jika Teheran tidak melepaskan cengkeramannya atas jalur air tersebut sebelum batas waktu 6 April.

Trump memperpanjang batas waktunya selama 10 hari, telah mengusulkan rencana 15 poin untuk mengakhiri perang di Iran, dan menyoroti prospek terobosan dalam pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh Pakistan.

"Saya melihat kesepakatan di Iran, ya," kata Trump kepada wartawan di Air Force One pada Minggu malam.

"Bisa segera terjadi."