Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Meroket, Brent Tembus USD108 per Barel

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |09:01 WIB
Harga Minyak Meroket, Brent Tembus USD108 per Barel
Harga minyak mentah meroket pada perdagangan Kamis waktu setempat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Harga minyak mentah meroket pada perdagangan Kamis waktu setempat, karena harapan akan berakhirnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dengan cepat memudar.

Harga Brent naik USD 5,79 atau 5,7% menjadi USD 108,01 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD 4,16, atau 4,6% menjadi USD 94,48 per barel.

Volume perdagangan untuk kontrak Brent bulan depan tercatat terendah sejak 27 Februari, sehari sebelum Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap Iran. Demikian dilansir dari Reuters, Jumat (27/3/2026).

Utusan Khusus AS Steve Witkoff mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat mengirimkan daftar tindakan 15 poin ke Iran sebagai dasar untuk negosiasi guna mengakhiri perang.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa Iran sedang meninjau proposal AS, tetapi tidak ada pembicaraan tentang mengakhiri perang.

Namun, seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa proposal itu sepihak dan tidak adil, meskipun Presiden AS Donald Trump menyebut Iran telah menawarkan untuk mengizinkan 10 kapal tanker minyak melintasi Selat Hormuz sebagai isyarat niat baik dalam negosiasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement