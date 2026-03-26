Segini Tarif Fantastis Transit Kapal yang Ingin Melintasi Selat Hormuz

JAKARTA - Segini tarif fantastis transit kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Iran mulai mengenakan biaya transit pada beberapa kapal komersial yang melewati Selat Hormuz hingga USD2 juta atau setara Rp33,8 miliar (kurs Rp16.900 per USD).

Dengan adanya biaya ini, menunjukkan kendali Iran atas jalur energi terpenting di dunia.

Tarif USD2 juta bagi setiap kapal tanker yang ingin melintas di Selat Hormuz disebut sebagai langkah menuju suatu "kedaulatan rezim" baru atas jalur laut strategis.

"Mengumpulkan USD2 juta biaya transit bagi kapal-kapal yang melintas di selat (Hormuz) merefleksikan kekuatan Iran," ujar Anggota Dewan Iran Alaeddin Boroujerdi.

Beberapa kapal telah melakukan pembayaran tarif transit kapal di Selat Hormuz namun mekanismenya tidak segera jelas, termasuk mata uang yang digunakan, dan tampaknya tidak sistematis, kata orang-orang tersebut dalam laporan Bloomberg.