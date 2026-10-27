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HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Dapat 30 Juta Barel Minyak dari Arab Saudi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |19:26 WIB
RI Dapat 30 Juta Barel Minyak dari Arab Saudi
Minyak Dunia (Foto:Okezone)
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JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan Indonesia menerima kiriman minyak dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 37 juta barel yang dikirim tanpa biaya.

Djoko mengatakan pengiriman minyak tersebut diketahui setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) pada hari ini, Selasa 27 Oktober hari ini.

"Kami juga melaporkan bahwa Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan Pemerintah Arab Saudi akan segera mengirim minyak ke Indonesia sampai dengan 37 juta barel  tanpa biaya," ujar Djoko dalam acara INPEX - FEED Completion Ceremony, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan pengiriman minyak sebanyak 37 juta barel tanpa biaya itu mencakup tidak adanya biaya modal yang keluar, hingga biaya pengiriman yang dilakukan dari Arab Saudi ke Indonesia. Namun ia belum spesifik menjelaskan kapan pengiriman dilakukan termasuk kapan minyak tersebut akan sampai di Indonesia.

"Tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya. Ini satu kabar yang bagus juga buat kita," tambahnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini Indonesia terbuka untuk semua pintu impor dari negara manapun untuk pemenuhan BBM di dalam negeri. Hal ini melihat kondisi geopolitik yang membuat terganggunya rantai pasok energi dunia, termasuk berdampak ke Indonesia.

 

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