Arab Saudi Bakal Simpan Minyak di Singapura Mulai 2027, Ini Tujuannya

JAKARTA - Arab Saudi berencana menyimpan minyak mentahnya di Singapura mulai paruh kedua 2027. Langkah ini bertujuan memperkuat jaringan distribusi minyak Saudi di Asia Tenggara sekaligus mendukung ketahanan energi Singapura di tengah risiko gangguan pasokan global.

Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Energy Market Authority (EMA) Singapura, JTC Corporation, dan perusahaan energi Arab Saudi, Saudi Aramco. Kesepakatan itu ditandatangani dalam ajang Singapore International Energy Week sebagai tahap awal menuju realisasi fasilitas penyimpanan minyak tersebut.

Dalam pernyataan bersama kedua negara, minyak mentah Arab Saudi direncanakan disimpan di Jurong Rock Caverns, fasilitas penyimpanan bawah tanah yang berada di Pulau Jurong, Singapura. Keberadaan cadangan ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan energi Singapura apabila terjadi gangguan pasokan.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan kedua pihak masih menuntaskan pembahasan mengenai kesepakatan tersebut.

“Kami menargetkan untuk merampungkan negosiasi dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Tan, seperti dikutip Arab News, Selasa (27/10/2026).

Rencana kerja sama ini muncul ketika rantai pasok energi global menghadapi tekanan akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut mengganggu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz dan mendorong sejumlah negara Asia memanfaatkan cadangan minyak untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Sebelum konflik tersebut, Asia mengimpor sekitar dua pertiga kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, menurut laporan Reuters. Ketergantungan itu membuat kelancaran jalur pengiriman dan ketersediaan fasilitas penyimpanan menjadi faktor penting bagi keamanan pasokan energi di kawasan.