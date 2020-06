JAKARTA - Harga minyak ditutup bervariasi pada akhir perdagangan kemarin menyusul kenaikan besar-besaran di bulan sebelumnya. Pedagang menunggu hasil dari pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli kehilangan 5 sen menjadi menetap di USD35,44 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD0,48 menjadi ditutup pada USD38,32 per barel di London ICE Futures Exchange .

Benchmark bulan depan AS WTI futures naik 88,4% untuk Mei, menandai kinerja bulanan terbaiknya, menurut Dow Jones Market Data. Benchmark global, Brent naik 39,8% selama sebulan terakhir.

Melansir Xinhua, Selasa (2/6/2020), pertemuan OPEC + diperkirakan akan membahas langkah selanjutnya mengenai pengurangan produksi. Aljazair, yang saat ini memegang kursi kepresidenan OPEC, telah mengusulkan pertemuan yang direncanakan pada 9-10 Juni.

OPEC + sepakat pada bulan April untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk bulan Mei dan Juni karena pandemi covid-19 merusak permintaan.

(kmj)