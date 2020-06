JAKARTA – Takahisa Takahara menempati posisi lima dalam daftar orang terkaya di Jepang. Takahisa merupakan CEO Unicharm yang terkenal dengan produk popoknya.

Di usia 58 tahun, kekayaan Takahisa mencapai USD6,6 miliar atau setara Rp92,4 triliun (kurs Rp14.000 per USD) dan masuk diperingkat 315 daftar orang terkaya di dunia.

Unicharm adalah perusahaan pembuat popok yang terdaftar di bursa saham Jepang. Unicharm didirikan oleh mendiang ayahnya Keiichiro pada 1961.

Produk Unicharm juga dijual di Indonesia. sebut saja popok MamyPoko hingga pembalut wanita. Dua pertiga pendapatan Unicharm yakni USD6,4 miliar berasal dari produk yang di jual di luar negeri, terutama di negara kawasan Asia.

Takahisa Takahara adalah Direktur Independen di CALBEE, Inc dan Direktur Utama di Unicharm Corp. Sebelumnya, Takahara pernah bekerja sebagai Wakil Ketua oleh Jiang Liao Industry Co. Ltd.

