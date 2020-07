JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam naik Rp3.000 dan masih dibanderol di level Rp1 jutaan per gram.

Melansir dari laman logammulia, Jakarta, Kamis (29/7/2020), harga emas Antam naik sebesar Rp3.000. Dengan begitu, harga emas Antam hari ini dijual Rp1.016.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.013.000 per gram. Sementara harga buyback jua naik Rp3.000 menjadi Rp913.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp538.000

- 1 gram: Rp1.016.000

- 2 gram: Rp1.972.000

- 3 gram: Rp2.933.000

- 5 gram: Rp4.860.000

- 10 gram: Rp9.655.000

- 25 gram: Rp24.012.000

- 50 gram: Rp47.945.000

- 100 gram: Rp95.812.000

- 250 gram: Rp239.265.000

- 500 gram: Rp478.320.000

- 1.000 gram: Rp956.600.000 (dni)

