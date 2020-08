JAKARTA - Harga minyak dunia berakhir naik tipis karena investor mencerna data yang baru dirilis tentang stok minyak mentah AS. Investor juga masih khawatir permintaan minyak melemah karena pandemi covid-19.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik 4 sen menjadi menetap di USD43,39 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 22 sen menjadi ditutup pada USD45,64 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Kamis (27/8/2020).

Administrasi Informasi Energi AS mencatat, persediaan minyak mentah AS turun 4,7 juta barel selama pekan yang berakhir 21 Agustus. Harga juga terangkat karena pendaratan yang diperkirakan akibat Badai Laura telah memaksa penghentian produksi minyak dan gas secara besar-besaran di Teluk Meksiko.

Namun, kekhawatiran baru atas pandemi covid-19 yang berpotensi mengurangi prospek permintaan terus membebani pasar. Kasus covid-19 yang dikonfirmasi secara global mencapai 24 juta dengan hampir 822.000 kematian, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins. (kmj)

(rhs)