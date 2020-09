JAKARTA - Harga minyak dunia mengalami penurunan pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena investor bergulat dengan kekhawatiran lanjutan atas prospek permintaan yang lemah.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 7 sen menjadi menetap di USD37,26 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun 22 sen menjadi USD39,61 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari laman Xinhua, Selasa (15/9/2020).

Penurunan harga minyak terjadi setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menurunkan perkiraan permintaan minyak mentah global.

Dalam laporan bulanan yang diawasi ketat pada hari Senin, OPEC mengatakan pada tahun 2020, kontraksi permintaan minyak global direvisi turun lebih lanjut sebesar 0,4 mb/d (juta barel per hari), sekarang menyusut sebesar 9,5 mb/d, menjadi rata-rata 90,2 mb/d.

Untuk pekan yang berakhir Jumat, minyak mentah berjangka WTI merosot 6,1% dan Brent mencatat kerugian mingguan 6,6%.

