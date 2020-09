JAKARTA - Harga minyak dunia tergelincir pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena data menunjukkan stok minyak mentah AS naik minggu lalu.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 75 sen menjadi menetap di USD37,30 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun 73 sen menjadi USD40,06 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Jumat (11/9/2020).

Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan persediaan minyak mentah AS meningkat 2,0 juta barel selama pekan yang berakhir 4 September. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan penurunan 500.000 barel.

Pada 500,4 juta barel, persediaan minyak mentah AS sekitar 14% di atas rata-rata lima tahun untuk tahun ini, kata EIA.

Harga minyak mentah juga berada di bawah tekanan karena para pedagang terus mengkhawatirkan permintaan energi yang melemah.

(kmj)