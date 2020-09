JAKARTA - Harga minyak turun lebih dari 1% pada perdagangan Senin (7/9/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan Arab Saudi melakukan pemotongan harga bulanan terdalam untuk pasokan ke Asia dalam lima bulan sementara optimisme tentang pemulihan permintaan mendingin di tengah pandemi virus corona.

Melansir CNBC, Jakarta, Selasa (8/9/2020), minyak mentah Brent turun 45 sen atau 1,1% di USD42,21 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS tergelincir 51 sen atau 1,3% menjadi USD39,26 per barel setelah sebelumnya turun menjadi USD38,55, terendah sejak 10 Juli.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Anjlok Hampir 4%

Dunia tetap dibanjiri minyak mentah dan bahan bakar meskipun ada pemotongan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +, dan upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi global dan permintaan minyak. Akibatnya, pabrik penyulingan telah mengurangi produksi bahan bakar mereka, menyebabkan produsen minyak seperti Arab Saudi menurunkan harga untuk mengimbangi penurunan permintaan minyak mentah.

“Sentimen telah menjadi suram dan mungkin ada beberapa tekanan jual ke depan,” kata Howie Lee, seorang ekonom di bank OCBC Singapura.

Baca juga: Harga Minyak Anjlok Hampir 3% karena Permintaan Bensin Turun

Libur Hari Buruh pada hari Senin menandai akhir tradisional musim puncak permintaan musim panas di Amerika Serikat dan memperbaharui fokus investor pada permintaan bahan bakar yang lesu saat ini di pengguna minyak terbesar di dunia.

China, importir minyak terbesar dunia yang telah mendukung harga dengan rekor pembelian, memperlambat asupannya pada Agustus, menurut data bea cukai pada hari Senin.

“Pasokan yang melimpah, kekhawatiran melonggarnya kepatuhan OPEC +, berakhirnya musim mengemudi di AS, dan pemosisian yang lama dan membosankan, semuanya digabungkan untuk mengikis kepercayaan pada minyak,” analis pasar senior OANDA Jeffrey Halley mengatakan dalam sebuah catatan.

Eksportir minyak utama dunia Arab Saudi memangkas harga jual resmi bulan Oktober untuk minyak mentah Arab Light yang paling banyak dijual ke Asia sejak Mei, menunjukkan permintaan tetap lemah. Asia adalah pasar terbesar Arab Saudi menurut wilayah.

Pada Agustus, kelompok OPEC + mengurangi pengurangan produksi menjadi 7,7 juta barel per hari setelah harga minyak global membaik dari posisi terendah dalam sejarah yang disebabkan oleh pandemi virus corona yang memangkas permintaan bahan bakar.

Minyak juga berada di bawah tekanan karena perusahaan AS meningkatkan pengeboran untuk pasokan baru setelah pemulihan harga minyak baru-baru ini.

Perusahaan energi AS minggu lalu menambahkan rig minyak dan gas alam untuk kedua kalinya dalam tiga minggu terakhir, menurut laporan mingguan oleh Baker Hughes Co pada hari Jumat.

(rzy)