JAKARTA – Harga minyak dunia menurun pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun seiring dengan melemahnya input kilang minyak mentah AS.

Mengutip Xinhua, Jumat (16/10/2020), minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember melemah 16 sen atau 0,4%, menjadi menetap di USD43,16 per barel. Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November turun delapan sen atau 0,2%, menjadi berakhir di USD40,96 per barel.

Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat, input kilang minyak mentah AS rata-rata 13,6 juta barel per hari (b/d) minggu lalu, turun 277.000 b/d dari rata-rata minggu sebelumnya. Kilang beroperasi pada 75,1% dari kapasitas operasinya minggu lalu.

Produksi bensin menurun minggu lalu, rata-rata 9,2 juta b/d. Produksi bahan bakar distilat turun minggu lalu, rata-rata 4,3 juta b/d.

Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir rata-rata 18,4 juta b/d, turun 12,6% dari periode yang sama tahun lalu. Selama empat pekan terakhir, produk bensin motor dipasok rata-rata 8,6 juta b/d, turun 7,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Produk bahan bakar distilat memasok rata-rata 3,9 juta b/d selama empat minggu terakhir, turun 3,7% dari periode yang sama tahun lalu. Produk bahan bakar jet yang dipasok turun 41,8% dibandingkan dengan periode empat minggu yang sama tahun lalu.

