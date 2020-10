JAKARTA - Harga minyak dunia turun pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus pandemi Covid-19.

Melansir Xinhua, Sabtu (17/10/2020), West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November turun 8 sen menjadi menetap di USD40,88 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun 23 sen menjadi USD42,93 per barel di London ICE Futures Exchange.

"Penurunan harga disebabkan oleh kekhawatiran yang berkembang tentang penguncian area besar baru karena virus corona terus menyebar dengan cepat, terutama di Eropa," kata Analis energi di Commerzbank Research Carsten Fritsch dalam sebuah catatan.

Lebih dari 39 juta kasus Covid-19 telah dilaporkan secara global dengan kematian melebihi 1,1 juta pada Jumat sore, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins.

Untuk minggu ini, kontrak bulan depan untuk kontrak berjangka WTI naik 0,7%, sementara Brent naik 0,2%.

