NEW YORK - Harga minyak anjlok hampir 2% pada perdagangan Jumat (24/10/2020) waktu setempat. Hal ini karena kekhawatiran permintaan yang meningkat imbas lonjakan wabah virus Corona di Amerika Serikat dan Eropa.

Italia dan beberapa negara bagian AS melaporkan rekor peningkatan infeksi setiap hari. Sementara Prancis memperpanjang jam malam untuk sekitar dua pertiga dari populasinya ketika gelombang kedua pandemi COVID-19 melanda seluruh Eropa.

Melansir CNBC, Jakarta, Sabtu (24/10/2020) harga minyak mentah Brent kehilangan 69 sen, atau 1,63%, menjadi menetap di US41,77 per barel. Minyak mentah AS merosot 79 sen, atau 1,94%, menjadi USD39,85 per barel.

"Apa yang menahan kami adalah ketidakpastian tentang permintaan - ketika kami akan mendapatkan vaksin, ketika segala sesuatunya akan kembali normal, kekhawatiran tentang lebih banyak penutupan versus kekhawatiran tentang pengetatan pasokan," kata Phil Flynn, analis senior di Price Grup Berjangka di Chicago.

Sentimen negatif juga dikarenakan produksi Libya, yang sebagian besar offline sejak Januari. Di mana, telah mencapai 500.000 barel per hari (bph) dan akan terus meningkat pada akhir Oktober.

Komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis bahwa Moskow tidak mengesampingkan perpanjangan pemotongan produksi minyak OPEC + mendukung harga minyak.

"Satu-satunya berita bullish datang dari Rusia," kata Bjornar Tonhaugen dari Rystad Energy.

OPEC +, kelompok yang mencakup Rusia dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak, akan meningkatkan produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Januari 2021 sebagai bagian dari rencana untuk memompa lebih banyak lagi seiring dengan pulihnya permintaan.

Namun, gelombang kedua dari pandemi dan mengakibatkan perlambatan dalam pemulihan permintaan telah menimbulkan pertanyaan apakah kenaikan itu terlalu dini.

OPEC + membuat rekor pemotongan pasokan dari Mei, yang mendorong harga dari posisi terendah dalam sejarah. Brent naik dari level terendah 21 tahun di bawah USD16 di bulan April.(rzy)

