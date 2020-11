RIYADH - Raja Arab Saudi ketujuh sekaligus Penjaga Dua Kota Suci Salman bin Abdulaziz al-Saud mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mengguncangkan perekonomian dan kesehatan dunia. Untuk itu, dirinya mengajak semua anggota G20 untuk bergandengan dan bangkit menghadapi pandemi ini bersama-sama.

Apalagi, kata Salman, negara-negara berkembang yang penghasilannya rendah, berada dalam posisi rentan akibat dampak pandemi ini.

"Kita harus memberikan dukungan kepada negara berkembang secara terkoordinir untuk memelihara pembangunan yang telah dicapai selama beberapa dekade terakhir," ucap Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu malam (21/11/2020).

Di luar hal tersebut, Salman mengingatkan bahwa para anggota G20 harus meletakkan pondasi dasar untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, dia menekankan pentingnya mempromosikan akses ke peluang bagi semua kalangan, terutama kaum perempuan dan anak-anak muda.

"Ini untuk meningkatkan peran mereka di masyarakat dan pasar kerja melalui pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung kewirausahaan, memperkuat inklusi keuangan, dan menjembatani kesenjangan digital antar individu," ungkap Salman.

Salman pun menyampaikan pentingnya perdagangan sebagai kunci dari pemulihan ekonomi dunia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan para negara anggota G20, di G20 Riyadh Summit.

"Menyadari bahwa perdagangan adalah kunci utama pemulihan ekonomi, kami telah mengadopsi 'Riyadh Initiative on The Future of WTO' dengan tujuan menjadikan sistem perdagangan multilateral lebih mampu menghadapi tantangan apapun baik sekarang maupun di masa depan," ujar.

Selain itu, Salman menekankan pentingnya membuka kembali perbatasan untuk melancarkan aktivitas ekonomi.