JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada tahap pertama, vaksin akan diprioritaskan kepada kelompok tertentu di antaranya tim medis, TNI/Polri, aparat hukum, guru atau tenaga didik dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, aparatur pemerintah pusat, serta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) penerima bantuan iuran.

Minggu (6/12/2020) lalu, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech tiba di Jakarta. Untuk tahap awal, pemerintah merencanakan akan menginjeksi 600 ribu tenaga kesehatan melalui skema program vaksinasi pemerintah.

Selain vaksin Sinovac Biotech, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memesan lima jenis vaksin lain yaitu vaksin produksi PT Bio Farma, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer Inc. and BioTech. Pemberian vaksin ini akan dilakukan setelah mendapat izin penggunaan (Emergency Use Authorization / EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemberian vaksin gratis ini dinilai sebagai langkah optimal untuk mempercepat herd immunity atau imunitas kelompok dan memastikan pandemi di Indonesia bisa segera diakhiri. Selain di Indonesia, beberapa negara seperti Arab Saudi, Jepang, Perancis juga memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi warganya. Tidak hanya kepada warga negara tersebut, warga negara asing yang menetap di negara-negara itu juga mendapatkannya secara gratis. Dalam episode pekan ini, Kamis (17/12/2020), "Prime Show" akan membahasnya bersama seorang warga negara Indonesia (WNI) yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, juru bicara vaksin Covid-19 KPC-PEN, Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, dan pakar sosiologi bencana yang juga dosen di NTU Singapura. Saksikan selengkapnya "Prime Show" dengan tema pembahasan "Vaksin Untuk Siapa?" bersama Anisha Dasuki, Kamis 17 Desember 2020, pukul 20.00 WIB secara langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. Ikuti pula program ini melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.