JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru saja ditetapkan sebagai ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).

Pengangkatan Luhut dilakukan secara aklamasi dalam kongres PB PASI yang digelar secara virtual pada Senin (25/1/2021). Dengan begitu, Luhut secara resmi menggantikan Bob Hasan.

Melalui akun sosial media (Instagram) @luhut.pandjaitan, lelaki asal Medan itu mengutarakan, diangkatnya sebagai Ketua Umum PB PASI juga berdasarkan kepercayaan dari pengurus PASI di 34 provinsi di Indonesia. Kepercayaan itu dia nilai sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

"Saya selalu punya prinsip bahwa setiap jabatan apapun yang diberikan adalah sebuah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga hari ini dimana saya mendapat kepercayaan dari 34 pengurus provinsi untuk memimpin Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia," tulis Luhut dikutip Senin (25/1/2021).

Amanah baru itu, dia pandang sebagai tugas berat yang harus kerjakan untuk membawa nama bangsa Indonesia di pentas dunia melalui cabang olahraga atletik yang selama ini menjadi the mother of all sports and the number 1 Olympic sport.

Dia menceritakan, pernah menginstruksikan kepada stafnya untuk melakukan riset berbasis data dan membandingkan semua statistik dan angka mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade untuk melihat potensi apa saja yang bisa dikembangkan dari 48 cabang olahraga atletik.

Dia memproyeksikan, tahun-tahun mendatang Indonesia akan menggunakan angka-angka untuk melihat data untuk menentukan mana yang menjadi cabang olahraga prioritas dalam perhelatan Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade,

"Saya berharap betul bahwa kedepannya kita akan menggunakan angka-angka untuk melihat data, mana yang akan betul -betul menjadi cabang olahraga prioritas dalam perhelatan Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade," kata dia. Dalam kesempatan itu, dia menaruh penghormatan kepada jasa dan pengabdian Almarhum Bapak Mohamad Hasan yang telah membawa para atlet di cabang olahraga ini untuk mencapai sejumlah prestasi bertaraf dunia. "Melalui perjuangan beliau yang tidak tertandingi selama puluhan tahun menjadi Ketua Umum PB PASI. Beliau telah meletakkan pondasi, tiang-tiang, bahkan sebuah bangunan atletik Indonesia yang kokoh sehingga harus kita pelihara bersama. Saya akan berusaha melanjutkan perjuangan dan cita-cita almarhum agar PASI berkembang terus dan menghasilkan atlet-atlet yang membanggakan dengan prestasi tingkat dunia," ujarnya.