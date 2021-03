JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para perempuan Indonesia agar terus meningkatkan kompetensi diri.

Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi komentar stereotip yang merendahkan perempuan. Salah satu contoh utama adalah penilaian perempuan selalu tidak becus bawa kendaraan.

"Sangat umum di jalan lalu ada mobil jalannya miring-miring maka muncul stereotip 'oh pantas aja ternyata sopirnya perempuan'. Jadi kita harus terus memperjuangkan dengan meningkatkan kompetensi di segala bidang," ujar Sri Mulyani dalam webinar Intergenerational Dialogue Women and Girls: Game Changers in Development di Jakarta (6/3/2021).

Sri Mulyani juga mengingatkan sebagai perempuan ada kecenderungan begitu mudahnya dipandang sebelah mata. Karena itu tidak cukup dengan bisa melakukan upaya seperti established relationship, persuasif, dan leadership saja. Karena yang akan membuat seorang pemimpin akan efektif adalah kompetensinya.

"Kalau personaliti bagus, emosi bagus, tapi tidak memiliki kompetensi nanti lawan bicara kalian 'oh dia sih enak diajak bicara aja. Tapi dia belum pantas jadi pemimpin saya'. Jadi pesan saya terus tingkatkan kompetensi kalian dengan cara belajar," lanjutnya.

Namun Sri Mulyani mengingatkan tujuan belajar bukannya untuk sekadar menunjukkan diri pintar. Tetapi karena memang dengan rendah hati kita mengakui tidak merasa cukup pintar dan merasa kurang jadinya terus belajar. (dni)

(rhs)