JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat per 16 Mei 2021, realisasi penyaluran gasoline (bensin) sebesar 91,1 ribu Kilo Liter (KL) per hari atau meningkat 8% dibanding rata-rata harian normal sebesar 84,1 ribu KL per hari. Puncak permintaan BBM terjadi pada tanggal 11 – 12 Mei 2021 dengan konsumsi terbesar adalah Pertalite yang mencapai 70% dari total realisasi gasoline.

Berbeda dengan gasoline, gasoil (solar) malah terjadi penurunan 10% dari rata-rata harian normal sebesar 38,5 ribu KL menjadi 34,3 ribu KL per hari. Penurunan juga terjadi pada penyaluran Avtur yang turun 25,6% dari rata-rata normal harian 6,5 ribu KL per hari menjadi 4,9 ribu KL per hari.

Baca Juga: BBM Satu Harga dari Pertamina untuk Indonesia

Untuk produk gas, peningkatan konsumsi terjadi pada LPG sebesar 27,5 ribu Metrik Ton (MT) atau naik 6,3% dari penyaluran normal sebesar 25,8 ribu MT. Sedangkan penyaluran gas nasional sebesar 590 BBtud dimana untuk layanan jaringan gas rumah tangga naik 10% - 12% dengan volume sebesar 8 juta - 8,5 juta m³ per hari dalam pemakaian selama masa bulan Ramadan.

Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, satgas yang dibentuk di seluruh lini bisnis perusahaan mampu mendistribusikan, melayani kebutuhan BBM dan gas sekaligus mengedukasi masyarakat dalam penggunaan energi.

Baca Juga: Momen Lucu Erick Thohir Bertemu Fans AC Milan, Padahal Sudah Dibayari BBM

"Penyaluran energi selama masa puncak lebaran didukung oleh ketersediaan pasokan yang aman dengan ketahanan antara 16 - 73 hari dengan produksi kilang mencapai 857,3 MBSD. Kelancaran distribusi energi juga dicapai dengan moda transportasi energi yang handal, salah satunya melalui Subholding Shipping yang dapat mengoperasikan kapal sebanyak 255 unit," ujarnya, Jumat (21/5/2021).

Sepanjang periode Satgas, Pertamina juga tetap menjalankan Program Langit Biru yang telah berjalan sejak 2020 serta memberikan harga khusus Berkah Ramadhan bagi produk BBM unggulan. "Kami berterimakasih kepada masyarakat dan juga seluruh stakeholder atas dukungannya kepada Pertamina sehingga distribusi BBM dan gas selama masa Lebaran berjalan dengan lancar dan dapat terpenuhi dengan baik," tuturnya.