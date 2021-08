JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada hari Rabu (Kamis pagi WIB) karena investor bereaksi terhadap data pekerjaan sektor swasta AS yang lebih rendah dari perkiraan.

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik 0,4 dolar AS, atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada 1,814,5 dolar AS per ounce.

Automated Data Processing Inc. melaporkan pada hari Rabu bahwa pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebesar 330.000 pada bulan Juli, di bawah 653.000 pekerjaan yang diperkirakan oleh para ekonom dan juga kurang dari 680.000 pekerjaan yang ditambahkan pada bulan Juni.

Indeks Manajer Pembelian Jasa AS Markit berada di 59,9 persen di bulan Juli, turun 4,7 poin persentase dari perkiraan akhir Juni di 64,6.

Namun demikian, Institute for Supply Management (ISM) menempatkan indeks manajer pembelian jasa (PMI) pada level tertinggi sepanjang masa 64,1 persen pada Juli, sedikit membatasi pertumbuhan emas. Sementara, harga perak untuk pengiriman September turun 12,1 sen atau 0,47 persen menjadi ditutup pada 25,461 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 25,6 dolar AS, atau 2,45 persen, menjadi ditutup pada 1.021,3 dolar AS per ounce.