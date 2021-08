JAKARTA – MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) terus memacu peningkatan kinerja dan berkontribusi menggerakkan dunia pasar modal Tanah Air. Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas mampu kembali terdaftar sebagai peserta jajak pendapat pialang retail yang diselenggarakan oleh Asiamoney, yaitu Asiamoney Brokers Poll 2021.

Asiamoney Brokers Poll 2021 merupakan acara yang telah digelar selama 12 tahun terakhir oleh Asiamoney. Sebagai catatan, Asiamoney merupakan media ekonomi dan keuangan berskala internasional yang memiliki fokus utama pada bidang perbankan, investasi dan pasar modal Asia.

Ayo, berikan vote Anda untuk MNC Sekuritas karena tersedia hadiah menarik berupa e-voucher Shopee senilai Rp100.000 untuk 50 voters beruntung. Segera berikan vote Anda karena promo ini hanya akan berlangsung hingga 20 Agustus 2021.

Anda dapat memberikan dukungan pada MNC Sekuritas dengan mengakses link: bit.ly/asiamoneymncs untuk mengetahui panduan cara pengisian vote. Langkah-langkahnya ialah:

Pertama, Anda dapat mengunjungi link polling Asiamoney dan menyetujui syarat dan ketentuan serta bersedia melanjutkan survei.

Anda dapat langsung mengisi sesuai dengan data pribadi Anda serta pastikan Anda melakukan screenshoot pada halaman data pribadi. Screenshoot ini nantinya akan Anda gunakan sebagai tanda bahwa Anda sudah mengisi vote.

Pada halaman ini, Anda akan ditanya mengenai frekuensi melakukan trading serta berapa jumlah perkiraan portofolio saham Anda.

Kedua, selanjutnya Anda dapat mengisi MNC Sekuritas sebagai pialang yang memberikan layanan terbaik untuk Anda secara keseluruhan. Anda juga diminta untuk mengisi peringkat pada produk dan layanan.

Ketiga, pastikan pula Anda mengisi “T. Herditya” pada perusahaan “MNC Sekuritas” sebagai analis favorit Anda.

Ke empat, Anda kembali melakukan screenshoot pada halaman terakhir dan menggabungkannya dengan screenshoot halaman data pribadi. Hasil kedua screenshoot tersebut kemudian dapat Anda daftarkan pada link Google Form yang tertera di poin terakhir cara pengisian. MNC Sekuritas, Invest with The Best!