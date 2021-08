JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga turut memacu pertumbuhan jumlah investor sebagai bagian kontribusi bagi perkembangan dunia pasar modal di Tanah Air. Salah satu langkah terbarunya yakni dengan memberikan promo yang dapat digunakan oleh calon nasabah maupun nasabah eksistingnya.

Sukses dengan program PROMO TRAKTOR (Traktir Investor) Vol. 2 pada Juni – Juli 2021 lalu, MNC Sekuritas lantas kembali mengadakan program serupa. Program Traktor Vol. 3 akan kembali digelar bagi calon nasabah maupun nasabah eksisting MNC Sekuritas.

Caranya pun sangat mudah, hanya dengan membuka rekening saham secara online melalui aplikasi MNC Trade New, Anda bisa mendapatkan hadiah langsung berupa e-voucher belanja di e-commerce Shopee senilai Rp100.000.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat terhadap program ini. Dia menuturkan calon nasabah yang membuka rekening saham akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-voucher Shopee senilai Rp100.000.

Tak hanya itu, nasabah MNC Sekuritas yang membagikan kode referral -nya ke keluarga atau kerabatnya juga berhak memperoleh e-voucher Shopee senilai Rp20.000, berlaku kelipatan. Lebih istimewa lagi, promo ini berlangsung tanpa diundi!

“Kami berharap promo ini mampu meningkatkan minat masyarakat Indonesia agar dapat berinvestasi di dunia pasar modal bersama MNC Sekuritas. Bukan hanya promo di awal, tim kami siap membantu dalam proses edukasi dan belajar investasi saham, baik melalui kegiatan webinar, grup online, Instagram Live atau YouTube Live rutin di media sosial kami. Serunya lagi, MNC Sekuritas juga aktif edukasi melalui Tiktok,” jelas Susy.

Segera manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi investor saham bersama #mncsekuritas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini, syarat dan ketentuan dan mekanisme program, Anda dapat langsung mengaksesnya di link: bit.ly/promotraktor3. MNC Sekuritas, Invest with The Best!