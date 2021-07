JAKARTA – Semua orang tentu menyukai jika ditraktir. Ditraktir makan saja sudah senang sekali, apalagi jika ditraktir e-voucher belanja. Oleh karena itu, kesempatan mendapat traktiran pun jangan sampai dilewatkan.

Nah, hari ini adalah hari terakhir Anda memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan e-voucher belanja hanya dengan membuka rekening saham di MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah meraih beragam penghargaan.

Setelah sukses dengan promo Traktir Investor pada bulan Mei, MNC Sekuritas kembali mengadakan promo Traktir Investor vol. 2 yang diperpanjang hingga tanggal 31 Juli 2021. Anda dapat meraih hadiah langsung berupa e-voucher Shopee sebesar Rp100.000 untuk setiap pembukaan rekening saham.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina di Jakarta, Jumat (30/7), mengungkapkan harapannya agar promo ini dapat membuat calon nasabah bersemangat untuk mulai berinvestasi saham. Susy berharap promo ini dan berbagai promo lainnya mampu meningkatkan pertumbuhan investor secara eksponensial.

Program ini dapat diikuti oleh siapa pun yang ingin membuka rekening saham secara online melalui aplikasi online trading saham MNC Trade New. Anda tidak perlu ragu untuk membuka rekening saham di #mnctradenew karena Anda dapat membuka rekening saham dengan saldo minimal Rp100.000.

Cukup isi data diri sesuai e-KTP, buka rekening saham bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yuk buka rekening saham Anda di MNC Sekuritas karena promo ini berlaku hanya hingga hari ini. MNC Sekuritas, Invest with The Best!