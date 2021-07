JAKARTA – Kebutuhan akan obat, vitamin dan suplemen semakin meningkat seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, permintaan obat Covid-19 sendiri telah meningkat lebih dari 12 kali lipat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang terus diperpanjang hingga 2 Agustus khusus di Jawa dan Bali telah mendorong saham-saham di sektor kesehatan untuk melaju dengan lebih kencang.

Anggaran untuk industri kesehatan dialokasikan meningkat hingga sekitar Rp194 triliun. Pendanaan ini dialokasikan untuk sejumlah program seperti testing, tracing, pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin, pengobatan rumah sakit Covid-19 dan insentif kesehatan untuk tenaga kesehatan.

Baca Juga: Kinerja Meroket, Dirut MNC Sekuritas: Ayo Jadi Investor Saham!

Alokasi pemerintah untuk anggaran kesehatan terus meningkat sebesar 18,3% dan mengindikasikan adanya permintaan yang tinggi dari segi jasa dan produk kesehatan.

Baca Juga: Cukup 5 Langkah, MNC Sekuritas: Ini Cara Mudah Beli Saham e-IPO!

Seperti apa strategi digitalisasi emiten pada sektor kesehatan? Pertimbangan apa yang perlu dilakukan sebelum membeli saham pada sektor kesehatan? Apakah rekomendasi saham di sektor kesehatan?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner #mncsekuritas bertajuk “Imun Kuat dengan Cuan Berinvestasi di Health Sector” bersama Senior Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan dan Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan. Anda dapat menyaksikan Instagram Live ini pada hari ini, Kamis (29/07/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB di Instagram @mncsekuritas. MNC Sekuritas, Invest with The Best!