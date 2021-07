JAKARTA – MNC Sekuritas tidak hentinya mengedukasi masyarakat tentang investasi saham. Salah satunya dalam acara Webinar Executive Series II pada Rabu (28/07/2021), yang diselenggarakan Galeri Investasi BEI UPN Veteran Jakarta.

Galeri Investasi BEI UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu galeri investasi binaan MNC Sekuritas sejak tahun 2016. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjadi narasumber dalam webinar yang bertajuk “Strategi Memaksimalkan Keuntungan Investasi untuk Keberlangsungan Bisnis Perusahaan”. Acara webinar ini juga dihadiri oleh Rektor UPN Veteran Jakarta Erna Hernawati.

“Digitalisasi telah mendukung MNC Sekuritas atas pencapaian yang signifikan pada kuartal II-2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," jelas Susy di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Susy memerinci, pencapaian tersebut antara lain, pertumbuhan pendapatan dari brokerage fee lebih dari 159%, pertumbuhan pendapatan dari platform online trading MNC Trade New lebih dari 260%, peningkatan nilai transaksi lebih dari 100%, serta peningkatan jumlah nasabah lebih dari 47%.

Susy menambahkan, pertumbuhan ini tidak terlepas dari pertumbuhan pesat investor kalangan milenial. Pasalnya, nasabah MNC Sekuritas sendiri didominasi generasi milenial, yang jumlahnya lebih dari 70% dari keseluruhan jumlah nasabah. Perseroan juga terus aktif memberikan edukasi, termasuk melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, maupun Tiktok.

Hingga Juni 2021, MNC Sekuritas telah menyelenggarakan lebih dari 470 kegiatan edukasi secara virtual dengan melibatkan lebih dari 280.000 peserta yang hadir. Tentunya jumlah kegiatan maupun peserta edukasi pasar modal ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini membuktikan komitmen #mncsekuritas untuk terus memperkenalkan pasar modal ke seluruh kalangan.

