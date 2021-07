JAKARTA - Apakah Anda sudah siap untuk berinvestasi di dunia saham? Langkah pertama yang harus Anda lakukan tentu saja mempersiapkan saham emiten apakah yang akan Anda beli. Tentu akan lebih baik lagi jika Anda dapat memilih saham perusahaan IPO yang memang sudah sesuai dengan profil risiko Anda. Dengan memilih emiten yang Anda rasa sudah sesuai, Anda tentu dapat berinvestasi dengan tenang di masa yang akan datang.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan terdapat beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menentukan saham IPO yang akan Anda beli, antara lain:

1. Rajin Membaca Prospektus

“Anda dapat berkesempatan mengetahui informasi strategis calon emiten melalui prospektus IPO. Sebelum diterbitkan, prospektus telah melalui proses penilaian dan evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat memenuhi standar keterbukaan informasi," jelas Thomas, di Jakarta, Selasa (27/6).

Menurut Thomas, hal ini tentu dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

2. Lakukan Riset

Thomas menambahkan, seorang investor juga dapat melakukan riset lebih dalam mengenai perusahaan yang akan melakukan IPO. Anda dapat membuat daftar pertanyaan dalam melakukan riset tersebut, seperti bagaimanakah perusahaan menghasilkan uang, apakah keunggulan kompetitif perusahaan, serta bagaimanakah kinerja perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya.

3. Tetap Hati-hati

Thomas menambahkan tips terakhir, yaitu seorang investor juga perlu terus berhati-hati, teliti dan kritis dalam mencari informasi terkini seputar perusahaan yang akan melakukan IPO.

