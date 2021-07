JAKARTA – Saat ini, Anda tidak lagi perlu kesulitan untuk melakukan investasi saham, termasuk membeli saham IPO. Bursa Efek Indonesia telah memberikan kemudahan hingga investor dapat membeli saham yang ditawarkan dalam initial public offering (IPO) secara online melalui platform digital, yaitu e-IPO.

Anda dapat mendaftarkan diri untuk membeli saham e-IPO melalui link: https://www.e-ipo.co.id/id/register.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan e-IPO semakin memudahkan investor pemula yang ingin membeli IPO. Sebelum membeli saham IPO, sebaiknya Anda mulai dengan memahami kondisi fundamental calon emiten terlebih dahulu dengan mempelajari laporan keuangannya.

“Sistem e-IPO dibuat untuk memudahkan nasabah retail yang ingin berpartisipasi dalam membeli saham IPO. Anda dapat melakukan registrasi, selanjutnya data akan diverifikasi oleh broker, melakukan submit pesanan, menyediakan dana di rekening dana nasabah dan menerima saham IPO,” jelas Thomas di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Berikut adalah tahap-tahap membeli saham IPO melalui platform digital:

1. Registrasi

Registrasi dilakukan dengan memasukkan alamat email, mengisi tipe investor (individu atau institusi) dan mengisi data dengan benar. Kemudian, Anda dapat melakukan autentikasi di email yang didaftarkan dan memasukkan OTP. Anda akan diminta untuk memasukkan password setelahnya.

2. Verifikasi oleh Broker

Selanjutnya, Anda dapat memilih broker atau sekuritas yang dituju. Pilih registrasi Single Investor Identification (SID)7 untuk Anda yang telah memiliki SID dan Sub Rekening Efek (SRE) bagi Anda yang belum memiliki SID. Setelah verifikasi broker selesai dilakukan, Anda dapat melakukan login dan menyampaikan minat atau memesan saham IPO pada sistem e-IPO.

3. Melakukan Submit Pesanan

Setelah login di akun e-IPO, Anda akan melihat informasi perusahaan yang sedang IPO. Selanjutnya, Anda dapat memilih saham yang akan Anda beli dan klik More Info. Anda dapat memilih bagian Place Order, mengisi formulir pemesanan, klik Send dan memasukkan kode OTP.

4. Sediakan Dana di Rekening Dana Nasabah (RDN)

Selanjutnya, pihak perusahaan yang IPO akan mendapatkan pemberitahuan melalui email jika terdapat pesanan masuk dari investor. Setelah verifikasi selesai dilakukan, pembelian saham IPO dapat langsung disetujui. Anda dapat membaca prospektus dan menyetujui prospektus pada masa bookbuilding. Anda juga sebaiknya telah menyediakan dana di RDN sebelum masa offering.7

5. Menerima Saham IPO

Anda dapat melihat hasil penjatahan dari proses membeli saham IPO melalui menu history. Anda akan melihat status ‘Alloted’ jika mendapatkan saham sesuai pesanan. Jika7 statusnya 'Alloted with Scale Back’, maka hal ini berarti penjatahan akan disesuaikan, 'Not Alloted’ berarti tidak mendapatkan penjatahan dan ‘Not Carried Over’ berarti pesanan tidak diteruskan untuk proses penjatahan.

Tertarik untuk membeli saham melalui e-IPO? Anda dapat memulainya dengan langkah awal berupa membuka rekening saham secara online. Aplikasi MNC Trade New menyediakan fitur pembukaan rekening saham secara online yang dapat diakses pada menu 'Open Account’.

Segera buka rekening saham di #mncsekuritas karena saat ini tengah berlangsung promo Traktir Investor (Traktor) vol. 2 hingga Juli 2021. Anda akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-voucher Shopee senilai Rp100.000 begitu Anda membuka rekening saham secara online. MNC Sekuritas, Invest with The Best!