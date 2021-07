JAKARTA – MNC Sekuritas kembali terdaftar sebagai peserta jajak pendapat pialang retail yang diselenggarakan oleh Asiamoney, tepatnya Asiamoney Brokers Poll 2021.

Sebagai catatan, acara ini telah digelar dalam 12 tahun terakhir oleh Asiamoney yang merupakan media ekonomi dan keuangan berskala internasional. Asimoney sendiri memiliki fokus utama di bidang perbankan, investasi dan pasar modal Asia.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukurnya karena MNC Sekuritas bisa kembali mengikuti penghargaan bergengsi ini. Namun, belum lengkap rasanya jika MNC Sekuritas belum mendapatkan dukungan dari nasabahnya.

“MNC Sekuritas senantiasa beradaptasi terhadap kebutuhan edukasi nasabah retail. Sebagai catatan, kami telah mengadakan kegiatan edukasi online dengan total lebih dari 400 kegiatan dan dihadiri oleh lebih dari 280.000 peserta secara virtual per Juni 2021 ini. Hal ini membuktikan besarnya antusiasme dari nasabah retail untuk semakin memahami dunia saham,” jelas Susy di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Hal ini pula yang mendukung MNC Sekuritas untuk memberikan yang terbaik bagi para nasabah retail -nya. Keikutsertaan MNC Sekuritas dalam polling Asiamoney ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi saran dan masukan agar MNC Sekuritas dapat menjadi semakin baik.

MNC Sekuritas menyediakan e-voucher Shopee senilai masing-masing Rp100.000 untuk 50 voter beruntung yang memberikan dukungan pada Asiamoney Brokers Poll 2021 ini.

Anda dapat melihat panduan lebih lengkap mengenai tata cara pemberian dukungan pada #mncsekuritas melalui link: bit.ly/asiamoneymncs. MNC Sekuritas, Invest with The Best!