JAKARTA – MNC Sekuritas kembali berbagi tips investasi saham bagi pemula. Tips berikut penting untuk dielaborasi, apalagi jika ingin mencapai kehidupan finansial yang lebih baik.

Investasi sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang Anda. Agar dapat menjadi investor hebat seperti Warren Buffet, ada baiknya Anda memiliki kemampuan untuk merencanakan tujuan jangka panjang Anda dalam berinvestasi.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan, MNC Sekuritas, yang memiliki aplikasi investasi saham termudah dan terbaik, yaitu MNC Trade New-- menyoroti 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh investor saham.

“Sebelum terjun langsung dalam dunia investasi pasar modal, ada baiknya Anda mengetahui 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh investor saham," jelas Thomas.

1. Mengenali Profil Diri Sendiri

Sebelum berinvestasi saham, Anda perlu mengenali profil diri Anda sendiri terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui tujuan investasi serta melakukan riset. Hal ini bertujuan agar Anda dapat memahami berapa modal yang harus Anda investasikan serta mengetahui kapan tujuan investasi Anda dapat tercapai.

2. Memilih Saham dari Perusahaan yang Memang Sudah Dikenali

Bingung memilih saham dari perusahaan apa untuk pertama kalinya? Sebaiknya, mulailah dengan memilih saham dari perusahaan yang memang Anda kenali. Pastikan Anda sudah kenal dan memahami bisnis inti dari perusahaan tersebut. Agar lebih mudah, pilihlah saham perusahaan dari produk yang memang Anda gunakan sehari-hari.

3. Mengetahui Performa Perusahaan

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk dapat mengetahui performa perusahaan. Cara termudah untuk mengetahui performa perusahaan adalah dengan melihat performa perusahaan selama satu hingga lima tahun ke belakang. Anda dapat memulainya dengan mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan rasio antara utang dan aset milik perusahaan tersebut.

