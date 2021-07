JAKARTA – Ketidakstabilan kondisi ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia merupakan salah satu dampak pandemi yang tidak terelakkan. Kondisi ini mengakibatkan volatilitas yang terjadi cukup tinggi serta menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam bidang pasar modal.

Namun, tanpa disadari situasi dan kondisi tersebut turut melahirkan peluang investasi yang menguntungkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, mengundang Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina untuk dapat hadir secara virtual sebagai narasumber. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Susy diundang untuk menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Menjadi Investor Cerdas Bersama Lo Kheng Hong” pada Kamis (29/07/2021).

“Menjadi investor cerdas dapat dimulai dengan membuka rekening saham. Tidak perlu khawatir karena Anda dapat memulainya dengan modal hanya sebesar Rp100.000. MNC Sekuritas menyediakan produk tabungan saham bagi investor pemula yang bernama GEMESIN (Gemar Menabung Saham Indonesia) yang tentu sesuai untuk Anda yang ingin memulai investasi saham,” jelas Susy di acara webinar.

Susy menambahkan investor pemula dapat memilih saham yang terdaftar di LQ45 untuk mulai berinvestasi saham. Indeks LQ45 merupakan indeks saham yang terkenal dengan sebutan “saham pilihan sejuta umat” sehingga Anda dapat memilih saham yang memang sudah sering digunakan. Setelah membuka rekening saham, Anda dapat melatih kedisiplinan untuk berinvestasi saham.

“MNC Sekuritas memiliki platform online trading, yaitu MNC Trade New yang telah berkontribusi sebesar 90% terhadap pendapatan MNC Sekuritas. Kondisi pasar modal saat ini sedang sangat baik karena banyak sekali investor retail yang mulai tertarik dengan dunia pasar modal," imbuh Susy.

"Dengan membuka rekening saham melalui aplikasi MNC Trade New, maka Anda sudah siap menjadi investor pasar modal,” tutup Susy.

