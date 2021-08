JAKARTA - 30 juta pelaku UMKM ditargetkan masuk pasar digital pada 2023. Saat ini tercatat sudah ada 14,5 juta pelaku UMKM yang go digital.

“Sejak Mei 2020 sampai Juni 2021 sudah ada 6,5 juta UMKM, sehingga total menjadi 14,5 juta unit yang telah on boarding di e-commerce. Selanjutnya kita harus terus mendorong 15,5 juta unit UMKM lainnya untuk go digital, hingga 2023 menjadi 30 juta unit on boarding," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dikutip, Senin(9/8/2021).

Baca Juga: Bos BUMN Diminta Beli Produk UMKM

Luhut mengajak kepada seluruh campaign manager dan Kepala Daerah untuk mencapai target dari digitaliasai UMKM tersebut.

"Kepada seluruh campaign manager dan kepala daerah mari kita capai target tersebut dan dorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal. Bagi pelaku UMKM semangat dan teruslah berkarya indoneisa pasti hebat karena anda sebagai tulang punggung ekonomi," ujarnya.

Baca Juga: Erick Thohir Ajak Bos-Bos BUMN Pakai Produk UMKM

Menurut Luhut, konsumsi produk lokal harus didorong agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang terlebih UMKM bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Kami berharap pelaku UMKM dapat go digital terutama dalam memanfaatkan marketplace. Hal ini terutama ada perubahan belanja masyarakat dari luring ke daring selama masa pandemi ini," ungkapnya. Dirinya berharap kepada para penyelenggara e-commerce membantu UMKM untuk meningkatkan transaksinya. Dari program Bangga Buatan Indonesia (BBI) ini, Luhut berharap indonesia dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh dalam menghadapi segala situasi.