JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi kisah ketika pertama kali masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 1981. Datang dari Semarang ke Jakarta, Sri Mulyani mengaku hidup pas-pasan. Namun kini dirinya menjadi Menteri Keuangan yang mengurusi keuangan negara.

"Lima tahun kuliah, bermain, beraktivitas, belajar menjadi manusia dewasa. Hidup pas-pasan, banyak hal bisa menjadi alasan untuk mengeluh, turun semangat, galau, marah, atau menyerah. Namun kita selalu bisa memilih menjadi manusia positif, berteman tanpa memilih, kompak bersama, berusaha menjadi lebih baik dan terus maju ke depan," kisah Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, Jakarta, Minggu (23/8/2021).

Sri Mulyani pun mengingat pesan orangtuanya saat pergi dari Semarang menuju Jakarta untuk kuliah di UI.

“Jadi orang yang sabar, bersyukur, ikhlas dan jangan lupa sholat Itu bekal nasihat orang tua saat melepas saya di stasiun Tawang Semarang menuju Jakarta, untuk mulai mentas hidup. 40 tahun lalu, apakah waktu panjang atau singkat, tergantung perspektif melihat hidup," kata Sri Mulyani.

Sementara, pada pekan pertama Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Salemba (Ospek) dimulai pada pukul 06.00 pagi hingga larut malam. Semua tugas senior, musykil dikerjakan, dan setiap hari ada saja hukuman mulai dari jalan jongkok (squat jump), minum levertran yang amis yang dia sukai juga, masuk selokan, masuk kamar mayat, dan seterusnya.

"Penderitaan sangat panjang serasa tiada berakhir, lomba olah raga volley, malam seni, majalah dinding, api unggun finale merekatkan pertemanan. Lagu-lagu untuk membakar semangat: “Economy goes marching in.…All I want to be that number..Economy goes marching in.... Ada juga Lagu Sombong :🎵..masuk saja Ekonomi..masuk saja Ekonomi....empat tahun jadi Sarjana, paling sial jadi Menteri..." tulis Sri Mulyani.

