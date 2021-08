JAKARTA - BKN melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait pelaksanaan seleksi tes SKD CPNS di luar negeri. Hal ini dikarenakan ada peserta seleksi yang lokasinya berada di luar negeri saat ini.

“Beberapa instansi yang calon pesertanya ada di luar negeri. Sampai dengan tanggal 2 Agustus kemarin kami melihat potensi ada 457 plus plus (peserta). Karena itu data per 2 Agustus peserta yang kemungkinan ikut titik lokasi luar negeri 77 KBRI/KJRI/perwakilan tetap Indonesia,” kata Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN Mohammad Ridwan dikutip dari Kanal Youtube BKN, Kamis (26/8/2021).

Terkait protokol kesehatan, Ridwan mengatakan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Hal ini mengingat setiap negara memiliki aturan yang berbeda.

”Nah itu akan beda-beda. Jadi keberlakuan vaksin 1, kewajiban swab akan mengikuti otoritas setempat,” ujarnya.

Dia mencontohkan untuk di Brunei Darussalam swab antigen ataupun PCR jarang ada, sehingga perlakuan untuk peserta di sana akan beda. “Ada yang masuk ke saya Brunei itu PCR atau swab itu jarang ada.Kalau ada susah. Mereka katakanlah dua tiga bulan ini itu sudah dinyatakan bebas. Itu tentu perlakuannya beda. Panselnas dan pansel instansi akan mengikuti policy otoritas setempat di luar negeri,” katanya.