JAKARTA - Beberapa bantuan langsung tunai (BLT) pada Program Keluarga Harapan (PKH) masih berlanjut hingga Desember 2021. Bantuan ini menyasar keluarga kurang mampu dan yang tercatat dalam DTKS Kemensos.

Penerima BLT PKH 2021 maksimal empat orang dalam satu keluarga. Adapun bantuan diberikan berdasarkan empat kategori, yaitu:

1. Ibu Hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta per tahun

2. Anak Sekolah (SD Rp900.000 per tahun, SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp2 juta per tahun)

3. Penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun

4. Lanjut Usia (Lansia) mulai 70 tahun Rp2,4 juta per tahun

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT PKH 2021 masih ada kemungkinan untuk bertambah karena Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data. Namun, syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh penerima kategori ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia.

1. Warga miskin/rentan miskin.

2. Bukan Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri.

3. Untuk PKH, pastikan Anda menjadi warga negara terdampak Covid-19 atau kehilangan mata pencaharian karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi untuk kategori anak sekolah yaitu:

1. Mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2. Harus terdaftar di lembaga formal dan nonformal, sesuai dengan daerah masing-masing

3. Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan

4. Keluarga yang tidak mempunyai KIP, tetap bisa mendapat BLT. Caranya dengan mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke dinas pendidikan terdekat 5. Untuk siswa yang tidak memiliki KKS, maka orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT/RW serta kelurahan agar bisa mendaftar ke dinas pendidikan. Jika telah memenuhi persyaratan, calon KPM dapat menemui pejabat daerah setempat untuk proses pendaftarannya. Selanjutnya, penerima BLT PKH 2021 dapat dicek secara online pada cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Jika lolos, KPM akan menerima bantuan melalui empat Bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.