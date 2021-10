JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa mendukung berbagai kegiatan edukasi virtual terkait pasar modal termasuk menggelar Instagram Live dengan IDX Islamic.

Pasar modal syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Pasar modal syariah Indonesia masih terus bertumbuh di tengah kondisi tekanan pasar yang sulit akibat adanya pandemi Covid-19. Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal syariah Indonesia masih dianggap sebagai pasar modal syariah yang paling inovatif serta satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap dan telah terintegrasi sesuai dengan prinsip filantropi Islam.

Lantas, bagaimanakah kondisi pasar saham syariah saat ini? Apa saja dasar dalam menentukan strategi investasi saham?

Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam meracik strategi investasi saham syariah yang tepat? Apa pula yang harus dilakukan dan dihindari?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas dan IDX Islamic bertajuk “Do’s & Don’ts dalam Meracik Strategi Investasi”. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan. Saksikan Instagram Live ini pada Kamis (7/10/2021) pukul 16.00 – 17.00 WIB hanya di Instagram @mncsekuritas!

