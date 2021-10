JAKARTA - MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan perusahaan sekuritas terbaik, belum lama ini memperbarui aplikasi trading MNC Trade New menjadi MotionTrade.

Melalui aplikasi MotionTrade, nasabah dapat berinvestasi saham dan reksa dana dalam satu aplikasi.

Investasi reksa dana memang memiliki potensi keuntungan, namun sebelum berinvestasi reksa dana ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu sejumlah istilah pentingnya. Berikut ini adalah 3 istilah penting dalam reksa dana yang harus diketahui oleh investor:

1. Manajer Investasi

Manajer investasi dapat berbentuk perseorangan atau perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengelola aset investor. Manajer investasi wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengelola aset . Peran manajer investasi biasanya dijalankan oleh perusahaan manajemen aset.

Manajer investasi bisa bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dalam arti Anda melakukan pembelian reksa dana melalui manajer investasi. Namun Anda juga bisa membeli reksa dana melalui APERD lain, seperti bank maupun aplikasi investasi.

2. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan jumlah dana masyarakat yang dikelola dalam suatu reksa dana. NAB sendiri dihitung berdasarkan total harga aset dalam reksa dana (saham, obligasi, deposito dan sebagainya) dikurangi dengan biaya operasional seperti pajak dan biaya bank kustodian.

3. Subscription

Subscription merupakan istilah yang digunakan untuk pembelian reksa dana. Pembelian reksa dana dapat dilakukan pada waktu hari bursa atau hari ketika Bursa Efek Indonesia beroperasi. Terdapat subscription fee atau biaya pembelian reksa dana yang menjadi kewajiban investor kepada Manajer Investasi.

Itulah 3 istilah utama dalam reksa dana yang sebaiknya dipahami oleh nasabah sebelum memutuskan untuk berinvestasi reksa dana.

Tertarik untuk berinvestasi reksa dana? Anda dapat memulainya dengan membuka rekening saham dan reksa dana di MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade. Melalui menu 'Open Account’ di aplikasi MotionTrade, Anda dapat mulai membuka rekening saham dan reksa dana sekarang juga!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.