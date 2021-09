JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Kini, MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade telah menyediakan produk investasi reksa dana selain saham yang dapat menjadi pilihan Anda.

Walaupun investasi reksa dana sendiri memiliki potensi keuntungan, tapi Anda tetap harus mengetahui sejumlah hal penting. Berikut ini adalah beberapa kesalahan investor pemula yang harus Anda hindari dalam berinvestasi reksa dana:

1. Memilih Reksa Dana secara Asal-asalan

Salah satu kesalahan dalam berinvestasi reksa dana adalah dengan memilih reksa dana secara asal-asalan. Bukan merupakan keputusan yang tepat jika Anda memilih untuk berinvestasi reksa dana dengan mengikuti tren saja.

Anda perlu memilih reksa dana yang disesuaikan dengan segala risikonya. Pastikan Anda kembali membaca deskripsi lengkap mengenai jenis reksa dana yang akan Anda beli, serta prospektus yang tersedia secara online di aplikasi MotionTrade.

2. Tidak Memiliki Tujuan Jelas

Sebelum memilih untuk berinvestasi reksa dana, sebaiknya Anda perlu menentukan tujuan Anda dalam membeli reksa dana. Dengan memiliki tujuan investasi yang jelas, Anda dapat memperkirakan jangka waktu investasi dalam kurun waktu seberapa lama.

3. Tidak Memiliki Bekal Pengetahuan

Anda sebaiknya memiliki bekal pengetahuan terlebih dahulu dalam berinvestasi reksa dana. Sebelum berinvestasi reksa dana, Anda sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai investasi reksa dana.

Berinvestasi reksa dana membutuhkan kedisplinan dan kesabaran untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

Itulah dia 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh investor dalam investasi reksa dana yang sebaiknya Anda hindari.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!