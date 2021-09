JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Untuk mendukung kebutuhan nasabah dalam melakukan trading, MNC Sekuritas menyediakan fitur TradingView Chart yang dapat diakses melalui aplikasi MotionTrade.

TradingView Chart dapat diakses pada bagian ‘Menu’, sub-menu ‘Chart’ dan ‘TradingView Chart’. Pada fitur ini, Anda dapat melihat grafik dan tren dari berbagai emiten. Anda tinggal mengetik kode saham emiten favorit Anda, kemudian Anda dapat melihat grafik dan tren kode saham tersebut.

Grafik dan tren yang Anda lihat dapat disesuaikan sesuai dengan periode waktunya, yaitu: hari (day/d), pekan (week/w) dan bulan (month/m).

Fitur ini dapat digunakan oleh trader dari berbagai kalangan, baik pemula maupun mahir. Dengan memanfaatkan TradingView Chart, Anda dapat melakukan analisis teknikal dengan lebih mudah. Namun, Anda perlu mempelajari cara kerjanya terlebih dahulu agar Anda tidak perlu terintimidasi dengan rumitnya grafis, tabel dan indikator.

Jika sebelumnya fitur ini hanya tersedia di versi desktop dan hanya dapat diakses melalui komputer atau laptop, kini TradingView Chart dapat Anda akses di versi mobile dengan menggunakan smartphone. Fitur ini juga dapat memudahkan Anda dalam melakukan transaksi jual beli saham.

Penasaran ingin segera memanfaatkan fitur TradingView Chart ini? Yuk, segera download aplikasi MotionTrade dan segera buka rekening saham Anda. Anda tidak perlu khawatir karena proses pembukaan rekening saham kini dapat dilakukan di aplikasi MotionTrade secara full online!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!